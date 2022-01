Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Qui si rifà la Juve”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 11 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 11 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di calciomercato della Juventus . I bianconeri devono sostituire Federico Chiesa , che ha terminato la stagione per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si pensa a Gianluca Scamacca ( Sassuolo ), poi, a seguire, a Sardar Azmoun ( Zenit ) e Anthony Martial ( Manchester United ).

Scende, nel frattempo, l'offerta a Paulo Dybala per il rinnovo del suo contratto. Domani sera i bianconeri giocheranno a 'San Siro' contro l'Inter per la finale di Supercoppa Italiana: i nerazzurri stanno per annunciare il rinnovo di Marcelo Brozović fino al 30 giugno 2026. In casa Milan, invece, ci si gode lo straordinario momento di forma di Theo Hernández e Rafael Leão, il cui valore complessivo, oggi, è di almeno 100 milioni di euro.