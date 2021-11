Prima pagina Gazzetta dello Sport: Inter, occasione Raspad’Oro

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 10 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, apre con la situazione di mercato legata all'Inter e a Giacomo Raspadori, classe 2000 del Sassuolo che i nerazzurri vorrebbero e potrebbe arrivare in prestito a gennaio. In basso trafiletto legato al Milan e alla situazione con Raiola, ormai tagliato fuori: il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995, sta trattando da solo il rinnovo. Presto anche altri prolungamenti.