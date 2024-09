Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sinner sei unico”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riserva la sua intera prima pagina a Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, ha vinto gli US Open a New York battendo in finale Taylor Fritz in tre set e, a soli 23 anni, è già entrato nella leggenda di questo sport. Secondo slam del 2024 e della carriera per lui. Un successo importante dedicato alla zia malata.