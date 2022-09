Prima pagina Gazzetta dello Sport: Inter, scossa anti crisi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 9 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del confronto tra dirigenti, Simone Inzaghi e squadra per rimediare alla crisi dell'Inter. Sulla destra 'La Rosea' si chiede se è tornato il duello tra Milan e Napoli in Serie A: Secondo Arrigo Sacchi entrambe sono squadre moderne che possono crescere ancora. In basso i risultati di Europa League e Conference League, con la Lazio che vince e convince, mentre la Roma perde contro il Ludogorets.