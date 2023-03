Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Re Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con la Champions League. Re Milan. Champions leoni a Londra. A i quarti dpo 11 anni. Il Diavolo manda Conte all'inferno: sfiora la vittoria sul Tottenha, poi Maignan ferma Kane nel finale. E lo 0-0 è una festa. Pioli: "Nulla è impossibile". In basso spazio all'Europa League. Juva, vai Di Maria. Da solo ha vinto oltre tre volte più del Friburgo. Real Sociedad per la Roma. La Fiorentina con il Sivasspor. L'azzurro del Giro. Cairo: "Porta il bello dell'Italia nel Mondo". Doris: "Che orgoglio". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).