Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rischiaderby. Vlahovic, gioia e rabbia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 maggio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21:00 e valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Dopo due anni in cui si sfidano in campionato, le due compagini milanesi andranno incontro la resa dei conti anche in Europa.

In alto, sotto la testata, si parla della festa del Napoli che, alla sua prima uscita da campione d'Italia, ha battuto la Fiorentina per 1-0 con il rigore di Victor Osimhen. Gelo, però, per le parole di Luciano Spalletti nei confronti del Presidente Aurelio De Laurentiis: futuro azzurro a rischio?

La Juventus fa un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions vincendo 0-2 a Bergamo in casa dell'Atalanta. In rete, nel recupero, anche Dušan Vlahović, bersagliato da cori e insulti razzisti dal pubblico di casa. Oltre al danno, per il serbo anche la beffa dell'ammonizione.

Proteste, invece, del Torino di Ivan Jurić, che non va oltre l'1-1 interno contro il Monza, ma chiama in causa il mancato utilizzo del V.A.R. per un rigore solare non concesso. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 8 maggio 2023