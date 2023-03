Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan il re sei tu”

La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport apre con la Champions League. Milan il re sei tu. Champions Londra, ore 21: in palio i quarti. Gara che vale la stagione. Contro il Tottenham parte dal gol in vantaggio. Dal 2012 il Diavolo non entra tra le 8 grandi. I destini di Conte e Pioli. Qui nessuno può fallire. Sheva: "Sarò allo stadio mi aspetto di più da Leao". Lazio ribaltata in casa dall'AZ. Spiraglio per la Juve. Ricorso per il -15. Il tar dà ragione ai bianconeri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).