Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, indietro tutta”

Partita pazzesca, quella vinta dai viola di Raffaele Palladino contro i rossoneri di Paulo Fonseca : fischiati tre rigori, sbagliati tutti e tre. Il primo da Moise Kean (parata di Mike Maignan ) per la Fiorentina , il secondo e il terzo da Theo Hernández (espulso a fine gara per insulti all'arbitro) e Tammy Abraham , neutralizzati da un super David De Gea .

Il tecnico dei rossoneri infuriato perché i giocatori non hanno fatto tirare il rigorista designato, Pulisic. Resta, dunque, in scia del Napoli capolista, a - 2, soltanto l'Inter di Simone Inzaghi perché la Juventus, nel pomeriggio dell'Allianz Stadium, non era andata oltre l'1-1 interno contro il Cagliari. Un pareggio di rigore: penalty messi a segno da Dušan Vlahović per i padroni di casa e da Răzvan Marin per gli ospiti.