Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, sorpasso da pazzi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il racconto di Inter-Empoli, anticipo della 36^ giornata della Serie A 2021-2022. Sotto 0-2 per via dei gol di Andrea Pinamonti e Kristjan Asllani, i nerazzurri rimontano e vincono 4-2 con un'autorete, una doppietta di Lautaro Martínez e l'acuto di Alexis Sánchez nel recupero.

Ora la squadra di Simone Inzaghi è prima in classifica, a +1 sul Milan che sarà impegnato domani sera nel posticipo in casa del Verona. Il Diavolo di Stefano Pioli si carica: deve vincere per tornare in vetta e padrone del suo destino. Nella serata di ieri, invece, incredibile esito per Genoa-Juventus.

Bianconeri avanti con Paulo Dybala, poi raggiunti e superati nel finale dal 'Grifone', a segno con Albert Guðmundsson (87') e Domenico Criscito su calcio di rigore (96'). 'Vecchia Signora' k.o. per 2-1. Con Dušan Vlahović che non vede più la porta: ora è un caso.

Ultimo turno, infine, di Serie B andato in archivio con le promozioni di Lecce e Cremonese nella massima serie; retrocessione, al contrario, in Serie C per l'Alessandria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

