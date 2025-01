Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Da 0-2 a 3-2 nel derby: Milan, è bellissimo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina al Milan di Sérgio Conceição che, ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) ha vinto l'ottava Supercoppa Italiana della sua storia, ribaltando l'Inter da 0-2 a 3-2. Sotto per le reti di Lautaro Martínez e Mehdi Taremi, i rossoneri rimontano e vincono - al 93' - con Theo Hernández, Christian Pulisic e Tammy Abraham: tutti ispirati da un sontuoso Rafael Leão. Si tratta del 50° trofeo nella storia del Diavolo, il primo per la proprietà RedBird.