Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve a tutto gol”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 5 giugno 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di calciomercato della Juventus . I bianconeri, infatti, vogliono prendere il 'Cholito', Giovanni Simeone , dal Cagliari retrocesso come vice di Dušan Vlahović .

Spazio, però, anche alle manovre del Milan , che vuole prendere un trequartista tra Nicolò Zaniolo ( Roma ) e Charles De Ketelaere ( Bruges ) e dell' Inter , che presto avrà un nuovo incontro con Paulo Dybala e pensa anche a Ruben Loftus-Cheek ( Chelsea ) come rinforzo in mezzo al campo.

Quindi, si parla dell'esordio da favola di Wilfried Gnonto in Italia-Germania 1-1, prima gara del Gruppo C di Nations League: in campo nella ripresa e subito assist per il gol di Lorenzo Pellegrini. Infine, ecco le storie della domenica, con, in particolare, l'intervista esclusiva a Claudio Ranieri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).