Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli in paradiso”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 5 maggio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 5 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzzetta dello Sport dedica tutta la prima pagina al successo del Napoli. Napoli in paradiso. Il pari di Udine scatena la festa: scudetto 33 anni dopo Diego. Delirio in città e al Maradona. De Laurentiis: Ora la Champions. Nel taglio basso. Trionfo e lacrime. La lunga attesa di Spalletti. Osi e Kvara, coppia perfetta. Lobotka da 9. Vince la bellezza, nessun Dios, ma che gruppo. I momenti chiave. Ferragosto boom, con Roma e Juve gli scatti decisivi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).