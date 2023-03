Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Euroguai Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 5 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport apre con la Serie A. Euroguai Milan. Il Diavolo ci ricasca, la Fiorentina fa festa. Rossoneri flop e con la testa al Tottenham di mercoledì. Ora la zona Champions è a rischio. Prandelli: "Per Pioli una brutta frenata". Inzaghi cerca la vera Inter. "Siamo arrabbiati". Lautaro sempre più leader. Mou e Allegeri. Roma-Juve in panchina 39 trofei. La Red Bull vola ma la Ferrari c'è. "Siamo fiduciosi". Frecce tricolori. Ceccarelli sorpresa d'oro, Jacobs argento. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).