Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Puntata Scudetto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei tre, grandi anticipi del sabato in Serie A. A 'San Siro', alle ore 15:00, c'è Milan-Salernitana, con il Diavolo a caccia dei tre punti e, sul mercato, di un sostituto di Simon Kjær. All'Olimpico, alle ore 18:00, c'è Roma-Inter, con gli ex nerazzurri José Mourinho e Nicolò Zaniolo pronti a fermare la marcia dell'ex romanista Edin Džeko.