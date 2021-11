Prima pagina Gazzetta dello Sport: il Milan resta in corsa

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 4 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre con la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff. Gli ottavi sono più vicini. Il Milan, invece, pareggia in casa contro il Porto, ma resta ancora in corsa: bisogna vincere contro l'Atletico Madrid.