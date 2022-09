Prima pagina Gazzetta dello Sport: Straleao! Derby al Milan

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del derby Milan-Inter, vinto dai rossoneri per 3-2. Da segnalare, ovviamente, la super prestazione di uno straripante Rafael Leao, autore di due gol e un assist. Straordinario anche Mike Maignan, che respinge l'Inter con parate di altissimo livello. La Juventus pareggia contro la Fiorentina, mentre il Napoli vince in rimonta in casa della Lazio.