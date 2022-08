Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve a tutti i Kostic”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 4 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'offerta della Juventus per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Per l'esterno offensivo serbo, classe 1992, pronti 12 milioni di euro più 3 di bonus per superare la concorrenza del West Ham.

La Roma ha chiuso con il PSG per l'acquisto di Georginio Wijnaldum, atteso oggi nella Capitale, mentre il Tottenham di Antonio Conte piomba su Nicolò Zaniolo. In alto, sotto la testata, il botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli e Kalidou Koulibaly, ex partenopeo oggi al Chelsea, in merito un'infelice battuta di ADL sui calciatori africani.

Il Milan vuole partire forte in campionato e, da Milanello, si segnala un Charles De Ketelaere già brillante. L'Inter, invece, si gode Kristjan Asllani: primo cambio di Simone Inzaghi a centrocampo, può giocare in tre ruoli. Infine, in casa Manchester United, non ci sono grandi rapporti tra Cristiano Ronaldo e il manager olandese Erik ten Hag. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 4 agosto 2022