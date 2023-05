Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter 6 esagerata”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la Serie A. Inter 6 esagerata. Sola al quarto posto. La corsa Champions. Dzeko e Lautaro show. Verona travolto. La terza vittoria di fila allontana le avversarie. In alto. Napoli un punto e basta. La Lazio vince, scudetto rinviato a stasera. Esodo a Udine, l'attesa al Maradona: è l'ora di fare la storia. A destra. Max riparte. Vlahovic torna a colpire. Si sblocca pure Paredes. La Juve ritrova la vittoria. E il Toro va, Buongiorno-Pellegri in gol. In basso. Il Milan si fa male. La Cremonese sfiora il colpo a San Siro. Finisce in pareggio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).