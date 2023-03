Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lo spacca Napoli”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi apre con la Serie A. Lo spacca Napoli. Vecino-gol la Lazio sbanca il Maradona. Sarri dimostra che anche i marziani si possono battere e sale al secondo posto. Spalletti: "Soltanto una serata storta". In alto la partita di stasera. Il Milan a Firenze, mercoledì a Londra. Pioli tra due Champions. Dalla Fiorentina al Tottenham di Conte, si decide la stagioen. Di Maria non va via. L'argentino prepare il rinnovo con la Juve anche senza le coppe. Kessie, il filo diretto con l'Inter. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).