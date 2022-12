Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku a tutta Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter. 'Big Rom', dopo il flop ai Mondiali in Qatar con il Belgio, va verso la permanenza in nerazzurro - in prestito dal Chelsea - anche nella prossima stagione.