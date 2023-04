Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da campioni”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la Serie A. Milan da campioni. Clamoroso 4-0 a Napoli. Ora la Champions. Super Leao magico Diaz, Tonali unico. E i rossoneri avvisano la capolista in vista dei quarti. Che lite fra Maldini e Spalletti. Inter al bivio. Pronto Chivu. De Zerbi e Conte per il futuro. Avanzano Sarri e Mou. Euro-Capitale. Scatto Lazio, riscatto Roma. Pogacar monumentale sui Muri delle Fiandra. Bezzecchi vola sull'acqua: mi manda Valentino. Toro alla carica. Juric su Vlasic: "Fondamentale". Agenti e affari oltr e700 milioni mandati dai club di A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).