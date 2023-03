Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Calhanoglu: ‘Inter, sei mia’”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 3 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter di Simone Inzaghi. È orgoglioso che il club voglia rinnovargli il contratto, consapevole che la Milano rossonera lo odia, ma lui sogna un derby in Champions League. Non solo: si ritiene, nel suo ruolo, tra i migliori cinque in tutta Europa.