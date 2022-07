Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il derby della Joya”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 2 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'derby della Joya'. È corsa, infatti, a due tra Milan e Inter per assicurarsi il cartellino dello svincolato Paulo Dybala . Nerazzurri frenati dalle cessioni, i rossoneri tentano il blitz a cifre ridotte.

Quindi, per restare sempre in ambito meneghino, si parla dei dettagli del nuovo contratto di Paolo Maldini e della prossima cessione di Milan Škriniar al PSG, che avvierà la rivoluzione difensiva alla corte di Simone Inzaghi. Tutto fatto, alla Juventus, invece, per l'approdo di Ángel Di María: l'argentino, preso per fare gli assist a Dušan Vlahović, arriverà per il raduno.