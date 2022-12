Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ale Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 1° dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus in qualità di vicepresidente. Entro Natale ci sarà il nuovo Consiglio d'Amministrazione del club bianconero. Mentre un dirigente, intercettato, parla di situazione brutta ai livelli di Calciopoli, il Presidente della F.I.G.C. , Gabriele Gravina , supporta la società torinese, opponendosi a linciaggi mediatici.

Spazio, poi, ai Mondiali in Qatar: ieri qualificazione, meritata, dell'Argentina, che ha superato la Polonia per 2-0. Avanti anche l'Australia. Oggi spareggio Croazia-Belgio tra gli interisti Marcelo Brozović e Romelu Lukaku e ultima chance di passaggio del turno per la Germania, che dovrà battere la Costa Rica e sperare che la Spagna faccia altrettanto con il Giappone. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).