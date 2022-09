Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, sempre lui!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 1° settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 1° settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo (2-0) della Juventus di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium contro lo Spezia. Un gol per tempo, siglato dai centravanti Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik. Arrivato a Torino il nuovo centrocampista Leandro Paredes, infortunio per Wojciech Szczęsny.

In alto, sopra la testata, si parla già del derby di Milano di sabato tra Milan e Inter. I rossoneri, da ieri, sono di proprietà di RedBird: sarà dunque la prima stracittadina di Gerry Cardinale come proprietario del Diavolo. La sfida nella sfida è quella tra Sandro Tonali e Nicolò Barella a metà campo.

Non va oltre l'1-1 interno il Napoli contro il Lecce e poi tanto spazio al calciomercato. Oggi ultimo giorno di trattative. Il Milan prende Aster Vranckx (Wolfsburg) e Sergiño Dest (Barcellona), entrambi in prestito con diritto di riscatto. L'Inter prenderà, in difesa, uno tra Francesco Acerbi (Lazio) e Dan-Axel Zagadou (svincolato).

Mario Balotelli andrà al Sion, in Svizzera, mentre Mauro Icardi prende la strada di Istanbul e del Galatasaray in Turchia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

