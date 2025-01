Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Giménez si scalda”

Più lontano, però, il rinnovo del contratto per Davide Calabria e Theo Hernández . In casa Juventus è rottura con Duśan Vlahović . L'attaccante, che compie oggi 25 anni , andrà via dai bianconeri: niente rinnovo con stipendio spalmato, sarà addio a fine stagione.

Arrestato Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter: in manette in Belgio per traffico di cocaina. I nerazzurri di Simone Inzaghi, intanto, si riscoprono una macchina da gol e puntano a toccare quota 100 reti in campionato. Per ora sono a metà strada.