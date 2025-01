Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter, derby d’Europa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby d'Europa tra il Milan di Sérgio Conceição e l'Inter di Simone Inzaghi. Nessuno, infatti, ha due squadre nelle prime otto in Champions League (finora) come Milano. I rossoneri tentano Santiago Giménez e accolgono Kyle Walker, che sarà in campo nella stracittadina del prossimo 2 febbraio, dove tornerà anche il nerazzurro Hakan Çalhanoğlu.