Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato. Ideona Milan, Conceicao vuole Joao Felix! Se Rashford dice no c'è il portoghese. Walker in attesa. Cambiaso della Juventus vicino al City. Ipotesi Tomori per la difesa. Dybala fa 100. Inter in riserva. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.