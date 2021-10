Prima pagina Gazzetta dello Sport: Juventus, la legge di Max

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 21 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 21 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'LaGazzetta dello Sport' apre con la terza vittoria consecutiva in Champions League della Juventus, che conquistano i tre punti grazie ad un altro 1-0. Sulla destra viene sottolineata la grande prova di un'Atalanta rimontata dal Manchester United nonostante il doppio vantaggio. In basso la 'Rosea' spiega cosa serve al Milan per puntare allo scudetto.