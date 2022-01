Prima pagina Gazzetta dello Sport: il ruggito del Leao

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 14 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Rossoneri a fatica in Coppa Italia contro il Genoa, poi entra Rafael Leao e risolve tutto. Il portoghese dà la scossa e segna un gol fortunoso che porta in vantaggio i suoi, prima del 3-1 definitivo di Alexis Saelemaekers. In primo piano attenzione al possibile interesse dell'Inter per Paulo Dybala, che potrebbe non rinnovare il contratto con la Juventus.