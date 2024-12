Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Che lotta in testa. Super Thuram, canta l'Inter. La Fiorentina inciampa, ma è festa per Bove. Capello: "Inzaghi in pole per lo Scudetto". Juventus, Thiago Motta ha trovato la formula. A casa di De Ketelaere. Milan, Akliouche o Leweling. Colpi d'ala per Fonseca. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.