Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Traore, la mossa del Diavolo” | News

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile acquisto di Hamed Junior Traore da parte del Milan . Il calciatore del Sassuolo è un obiettivo di mercato della squadra di Stefano Pioli, ma servono almeno 25 milioni per acquistarlo.

In basso spazio al mercato di Inter e Juventus. Dopo i contatti nei giorni precedenti, Paulo Dybala potrebbe non trasferirsi più in nerazzurro, mentre Paredes chiama i bianconeri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).