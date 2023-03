Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Affonda il Milan (in Italia)”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 19 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta del Milan di ieri sera contro l'Udinese. Alla Dacia Arena è terminata 3-1 in favore della squadra di Sottil, con annesse dichiarazioni importanti di Ibrahimovic al termine del match.