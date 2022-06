Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, vitamina K”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la notizia di mercato che riguarda la Juventus. I bianconeri potrebbero tentare l'assalto per Kalidou Koulibaly, difensore senegalese che potrebbe lasciare il Napoli

In alto, sotto la testata, la notizia di mercato che riguarda l'Inter, in particolar modo Milan Skriniar finito nell'occhio del PSG. I parigini sarebbero disposti ad offrire ben 7.7 milioni di euro netti l'anno al giocatore. Spazio anche per Romelu Lukaku, il quale sarebbe vicino ad un ritorno in nerazzurro.