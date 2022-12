Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sinisa per sempre”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri dopo aver perso la sua battaglia contro la leucemia. La rosea ricorda la sua esperienza da calciatore ma anche da allenatore e riporta le dichiarazioni di molti suoi colleghi del calcio. Quella di ieri è stata una giornata molto triste non solo per il mondo del calcio, ma per lo sport in generale che ha perso un grandissimo professionista e un uomo esemplare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).