Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, Fonseca il picconatore

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il Milan. Le accuse di Fonseca scuotono il Milan. Il picconatore. Theo Hernandez in panchina, cessione possibile. Più spazio alle generazione Camarda. Arriva Ibrahimovic: il club sta con il tecnico. In alto, incredibile gol di Adams da 46 metri. Il Torino batte per 1-0 l'Empoli. Coraggio Italia, è andata benino. Con Slovacchia e Norvegia per la qualificazione ai Mondiali. Serie A: l'Atalanta alla caccia del record. Il Napoli rischia. Atalanta a Cagliari per la decima vittoria di fila. Conte affronta l'Udinese. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.