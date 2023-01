Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Diavolo che Toro”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Coppa Italia: "Diavolo che Toro". Impresa dei granata a San Siro: restano in 1o, eliminano il Milan. In alto l'intervista a Galliani: "Darei la vita per il Monza e per questo mi scateno". In basso i fantasmi dell'Inter. Da Correa a Gosens le riserve d'oro non funzionano. Nuovo San Siro per due. Il fuorigioco semi-automatico in Supercoppa. Si chiude con Napoli contro la Juventus e la sfida, anche scudetto, tra le due. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).