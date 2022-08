Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il salva Skriniar (forse)”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter che, grazie alla cessione di Pinamonti al Sassuolo, potrebbe riuscire a tenere Skriniar in rosa. Inoltre il c.t. del Belgio, Roberto Martinez , ha parlato di Charles De Ketelaere e Romelu Lukaku . Poco sotto la testata vengono riportate le interviste a Rafa Benitez e Alessio Dionisi.

In basso spazio al mercato delle torinesi, con la Juve vicina a Depay e il Toro che ha chiuso per Miranchuk. Il Real Madrid vince la Supercoppa UEFA battendo in finale l'Eintracht Francoforte per 2-0, mentre si avvicina sempre di più la partita di sabato tra Milan e Udinese con Stefano Pioli che potrebbe non avere a disposizione Giroud. Conclude la prima pagina della 'rosea' il punto sul mercato per il Napoli, con Raspadori molto vicino al trasferimento sotto l'ombra del Vesuvio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).