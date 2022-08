Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Signora coppia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus scatenata sul mercato. I bianconeri, infatti, acquistano Kostic dall'Eintracht Francoforte e Depay dal Barcellona. Poco sotto la testata viene riporta l'intervista in esclusiva al c.t. della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini. A sinistra spazio al Milan e a Zlatan Ibrahimovic, con i figli che giocheranno anche loro nei rossoneri, mentre Ancelotti questa sera sarà impegnato in finale di Supercoppa Europea con il suo Real Madrid.