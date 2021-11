Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby, che rumba!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In prima pagina, ovviamente, il pareggio nel derby tra Milan e Inter. Una partita spettacolare che permette ai rossoneri di mantenere la vetta della classifica anche grazie al punto guadagnato dal Napoli contro il Verona. In alto le parole di José Mourinho che ridimensiona la sua Roma: "Non possiamo pensare in grande".