Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan sei bello. Inter sei indifesa”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, reduce da una vittoria più che convincente contro il Vicenza per 6-1. Non si può dire lo stesso dell'Inter che, a differenza dei cugini rossoneri, hanno perso 4-2 contro il Villarreal. A destra spazio alle due squadre torinesi, con il Torino che ha vinto 3-0 in Coppa Italia eliminando il Palermo, mentre la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Filip Kostic. In basso focus sulla Roma, con Fabio Capello che paragona la coppia Abraham-Dybala a quella formata in passata da Totti e Batistuta. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).