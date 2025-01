Prima pagina Gazzetta dello Sport: Derby Inter-Milan mai visto

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 5 gennaio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la finale di Supercoppa italiana. Domani un derby Inter-Milan mai visto. La coppa più super. Poi la Serie A. Messaggio del Napoli: 3 gol a Firenze con Neres show. Testa tosta. Pioli in esclusiva. La Juve spinge per Zirkzee. Tutto pronto per il derby della Capitale. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.