Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve ci prova, l’Inter ci crede”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 4 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta scudetto. La Juventus punta alla grande rimonta in campionato, forte dei gol di Dusan Vlahovic, di una difesa blindata e di un calendario a portata di mano. Dall'altro lato ci crede l' Inter , che questa sera potrebbe tornare in testa alla classifica qualora dovesse vincere contro la Salernitana.

Spazio in alto anche per sottolineare il via alle Paralimpiadi, con gli atleti russi esclusi dalla manifestazione a causa di quanto sta succedendo in questi giorni in Ucraina. Mentre domani uscirà l'edizione settimanale di 'Sportweek' con uno speciale dedicato al Motomondiale e, in particolare, Bagnaia che ha rilasciato delle dichiarazioni (clicca per ingrandire).