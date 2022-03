Prima pagina Corriere dello Sport: “Sinisa non si spezza”. “Mancio, resta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 27 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 27 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' apre con la tragica notizia che riguarda Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna, come dichiarato da lui stesso, dovrà assentarsi per un po' dal calcio in quanto dovrà nuovamente lottare contro la leucemia, malattia con cui ha già avuto a che fare nel 2019.