Prima pagina Corriere dello Sport: “Walker da Ibra: si prende il Milan”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità dell'arrivo di Randal Kolo Muani in prestito alla Juventus. Il centravanti francese sarà titolare, domani pomeriggio, alle ore 18:00, nella trasferta di campionato dei bianconeri di Thiago Motta contro il Napoli di Antonio Conte.