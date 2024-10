Prima pagina Corriere dello Sport: “Scende la Juventus: sesto pareggio”

La Juve si fa superare, al terzo posto in classifica, dall' Atalanta , che vince 2-0 in casa contro il Monza (in rete nella ripresa Lazar Samardzic e Davide Zappacosta ) e vede allontanarsi anche l' Inter . I nerazzurri di Simone Inzaghi , infatti, non falliscono la missione sul campo dell' Empoli : 0-3 , con doppietta di Davide Frattesi e rete di Lautaro Martínez . Sono 4 i punti di distacco dal vertice.

In giornata si concluderà la 10^ giornata della Serie A 2024-2025, unico turno infrasettimanale in questo campionato. Alle ore 18:30, al 'Ferraris', si disputerà Genoa-Fiorentina, con la squadra viola che cercherà punti importanti in chiave Champions. In serata, alle ore 20:45, ecco Como-Lazio e Roma-Torino. L'allenatore dei giallorossi, Ivan Jurić, cercherà proprio contro la sua ex squadra tre punti vitali per salvare la sua panchina.