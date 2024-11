Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan ha bisogno di Leao”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 30 novembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con un'intervista a Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce. Juventus, emergenza Thiago Motta, solo in 16 a Lecce. Fonseca punta su Rafa per Milan-Empoli: "Il Milan ha bisogno di Leao". Inter altra mazzata per Lautaro. Conte: "Voglio un Napoli più forte". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.