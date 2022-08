Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku ne salta 6”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, infatti, salterà almeno 6 partite per l'infortunio muscolare rimediato in allenamento. Mancherà anche nel derby e nella gara di Champions League contro il Bayern Monaco. In Inter-Cremonese di questa sera toccherà ad Edin Džeko.