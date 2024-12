Prima pagina Corriere dello Sport: “Fonseca perde Pulisic. Theo titolare”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 29 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cagliari-Inter, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri alla 'Unipol Domus' e terminata 0-3 per i nerazzurri. Bussano Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğlu dal dischetto: ora l'Inter è a quota 40 punti in classifica, a - 1 dall'Atalanta.