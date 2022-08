Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ammucchiata”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 agosto 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 29 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ammucchiata di squadre attualmente in testa al campionato di Serie A 2022-2023. Dopo il pareggio tra Fiorentina e Napoli (0-0) al 'Franchi', infatti, non ci sono più squadre a punteggio pieno e, al comando, ci sono ben sei squadre.

All'Inter, invece, è allarme per Romelu Lukaku: risentimento muscolare alla coscia sinistra per il centravanti belga che, adesso, rischia di saltare il derby contro il Milan del prossimo sabato 3 settembre. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato. Proprio i rossoneri hanno preso il difensore Malick Thiaw dallo Schalke 04 (oggi visite mediche e firma sul contratto) e stanno stringendo i tempi per il centrocampista Aster Vranckx del Wolfsburg.

La Roma, invece, ieri ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Belotti (vestirà la maglia numero 11) e sta chiudendo per Mady Camara dell'Olympiacos in mediana. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 29 agosto 2022